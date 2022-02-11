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Пандемия COVID-19

Концерт оркестра Мариинки в Риме отменили из-за заражения ковидом Валерия Гергиева

Положительные результаты теста на коронавирус также получил пианист Даниил Трифонов

РИМ, 11 февраля. /ТАСС/. Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который должен был состояться в субботу вечером в Риме, был отменен после того, как Гергиев и пианист Даниил Трифонов получили положительные результаты теста на коронавирус. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте итальянской Национальной академии святой Цецилии.

В программе должны были прозвучать музыкальные произведения композиторов Клода Дебюсси, Игоря Стравинского и Сергея Рахманинова.

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ИталияПандемия COVID-19
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