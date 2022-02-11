Концерт оркестра Мариинки в Риме отменили из-за заражения ковидом Валерия Гергиева

РИМ, 11 февраля. /ТАСС/. Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который должен был состояться в субботу вечером в Риме, был отменен после того, как Гергиев и пианист Даниил Трифонов получили положительные результаты теста на коронавирус. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте итальянской Национальной академии святой Цецилии.

В программе должны были прозвучать музыкальные произведения композиторов Клода Дебюсси, Игоря Стравинского и Сергея Рахманинова.