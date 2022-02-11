В ТЮЗе имени Александра Брянцева 24 февраля пройдут праздничные мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Спектакль-концерт "Планета ТЮЗ" станет 24 февраля главой премьерой юбилейных дней Театра юных зрителей имени Александра Брянцева, отмечающего свое 100-летие. Это представление в постановке режиссера Василия Сазонова создается специально к юбилейной дате и будет показано только один раз, сообщила в пятницу директор ТЮЗа Светлана Лаврецова на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Спектакль "Планета ТЮЗ, основанный на документальном материале, вберет в себя весь вековой путь театра. Мы по-прежнему молоды, несмотря на свои 100 лет. И, продолжая нашу историю, мы сохраняем те традиции, которые были заложены командой основателя нашего театра Александра Александровича Брянцева, называвшего ТЮЗ театром особого назначения", - сказала Лаврецова.

Она отметила, что труппа с самого начала сезона посвящает этой дате все свои события. Одним из них станет открытие на площади перед театром скульптурой группы "Конек-Горбунок" работы скульптора - основателя Международной академии доброты Григория Потоцкого. Также участники труппы ТЮЗа напишут письмо своим потомкам, которые прочтут послание спустя полвека - в 2072 году. Оно будет торжественно заложено в сейф как творческое напутствие будущим коллегам.

Серия юбилейных событий откроется 14 февраля встречей участников Делегатского собрания разных лет, своеобразного "детского парламента", в котором на протяжении многих десятилетий объединялся юный актив театра, помогавший его жизнедеятельности и связи с детской аудиторией.

На следующий день состоится премьера постановки "Время и место" режиссера Андрея Слепухина. Вместе с создателями спектакля зрители отправятся в путешествие по зданию театра, услышат рассказы о тех, кто творил историю одного из лучших детских театров России.

В день рождения ТЮЗа, 23 февраля, состоится показ спектакля "Конек-Горбунок", которому вместе с театром исполнится 100 лет. К участию в этом показе театр пригласит артистов со всего мира - тех, кто когда-то служил в труппе ТЮЗа и выходил на сцену в "Коньке-Горбунке".