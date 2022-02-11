В Нижнем Новгороде открылась выставка брошей с работами Фаберже

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Выставка, на которой представлены около 70 брошей Фаберже, ювелирных компаний Van Cleef, Tiffany, а также российских ювелирных мастеров, открылась в пятницу в Нижнем Новгороде в доме купца Сироткина, где располагается отдел зарубежного искусства Нижегородского государственного художественного музея.

"Выставка собрана в очень короткие сроки и это говорит о том, что все возможно. Это драгоценные металлы, драгоценные камни и не все коллекционеры, не все музеи готовы выставлять такие коллекции", - сказала на открытии замминистра культуры Нижегородской области Елена Лупина.

Как отметил коллекционер Дмитрий Володин, одно из главных отличий этой выставки - наличие большого количества брошей, которые были созданы в России в XXI веке. "Это не всегда золото, это не всегда бриллианты, это титан, янтарь, это работы из бронзы прекрасного художника Алексея Барсукова, мы посвятили ему целый стенд. Это работы, которые предоставил Владимир Маркин, он участвует в международных выставках и имеет большое народное признание", - рассказал Володин.

Он добавил, что на выставке отсутствуют хронологические рамки. Так, на одной из витрин посетители могут увидеть два изделия Фаберже и две работы, которые были сделаны спустя 120 лет. "Мы на первой витрине провели две параллели, мы положили большую брошь Фаберже, которая называется "Незабудки" и делится на две части - то, что сегодня бы мы назвали брошь-трансформер и положили рядом огромную брошь "Сирень" 2018 года, это титан, бриллианты, золото и серебро. Две вещи, между ними почти 120 лет, но если посмотреть на них, мы проводили тест, сегодняшние девушки выбирают "Сирень", без всякого почтения к великому Фаберже", - рассказал Володин, уточнив, что самое старое украшение относится к екатерининской эпохе.

Художник-ювелир Владимир Маркин рассказал журналистам, что на выставке представлены его работы, в которых он использует титан. "Поскольку с ним интересно работать, создавались [броши] по-разному, какие-то за несколько дней, какие-то по полгода. Брошь "Сирень" я делал девять месяцев", - сказал художник.