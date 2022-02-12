Российскую драму о современном рабстве "Продукты 24" Михаила Бородина покажут на Берлинале

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Мировая премьера российской драмы "Продукты 24" о современном рабстве и жизни мигрантов состоится в программе "Панорама" международного Берлинского кинофестиваля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе продюсерской компании "Метрафильмс".

"Мировая премьера картины состоится на фестивале 12 февраля", - рассказали в компании. Фильм получил международное название Convenience Store.

Социальная драма посвящена современному рабству и основана на реальных событиях, произошедших в Москве в 2012 году. Тогда в районе Гольяново освободили женщин, которые многие годы жили и работали в рабских условиях в одном из магазинов. Роли в картине исполнили аутентичные представители Центральной Азии, в основном непрофессиональные актеры. Главную героиню сыграла Зухара Сансызбай. Одна из участниц тех событий Бакия Касимова также снялась в фильме.

"Это дебютный полнометражный фильм режиссера Михаила Бородина, и то, что он сразу попал в такую престижную программу, где традиционно отобрано самое сильное авторское кино со всего мира, говорит о качестве картины. "Продукты 24" - это определенно кино прямого действия. Фильм основан на реальных событиях, которые происходят до сих пор и которые очень болезненно отражаются на судьбах людей. Мы очень надеемся, что кино сможет дать нужный отклик в обществе и поможет размотать невероятный сложный клубок проблемы современного рабства", - отметил продюсер проекта Артем Васильев.

Картина создавалась при участии сопродюсеров из Словении (кинокомпания Perfo) и Турции (кинокомпания Karma films), а также при поддержке Министерства культуры РФ, фонда "Кинопрайм" и Европейского фонда поддержки кино Eurimages.

Международный Берлинский кинофестиваль открылся в столице Германии 10 февраля, церемония награждения состоится 16 февраля. Берлинале проходит со строгими ограничениями из-за пандемии коронавируса. Российские картины в этом году не попали в основную конкурсную программу смотра, но широко представлены в параллельных секциях.