В Русском музее начался семичасовой аудиовизуальный перформанс "Выход в космос"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Семичасовой аудиовизуальный перформанс "Выход в космос" начался в Центре мультимедиа Русского музея 12 февраля. В нем принимают участие диджеи, музыканты, артисты и танцовщики, а само мероприятие развивает тему выставки "Космизм в русском искусстве", которая представлена в корпусе Бенуа, рассказала корреспонденту ТАСС организатор программ Центра мультимедиа Русского музея Анастасия Гордеева.

"Центр мультимедиа Русского музея - это центр экспериментов, который объединяет разные медиа. Это не первое событие, когда разные виды искусства объединяются на нашей площадке, но, пожалуй, это одно из самых интересных. <…> Если посетители Русского музея, корпуса Бенуа могут увидеть там совсем иную подачу искусства на тему космизма, задуматься о философских концепциях, посмотреть, как художники эту тему представляли до 60-х годов XX века, то, придя в Центр мультимедиа, они знакомятся с творчеством тех художников, которые работают с медиа сегодня, и которые представляют тему космоса абсолютно по-разному. При этом сложность представления такого искусства в том, что они должны владеть технологиями мультимедиа. Поскольку мультимедиа - это как раз и звук, и видео, и какие-то технологии цифровые, то мы разработали специальную, большую программу, которая продолжается на протяжении всего времени, пока идет медиаинсталляция", - рассказала Гордеева.

Перформанс является частью специальной программы, подготовленной к цифровой акции "Посвящение космонавтике". Те, кто приобрел билеты на выставку "Космизм в русском искусстве", проходящую в корпусе Бенуа, может после осмотра экспозиции погрузиться в современные цифровые инсталляции художников нового времени в Центре мультимедиа. Программу перформанса разработал видеохудожник, продюсер лаборатории виртуальной реальности FreeLabs и арт-проекта Mysteries Илья Теплов. В ней предусмотрены выступления музыкантов с электронными и акустическими композициями, танцевальные представления в стилях модерн и трайбл, а также специальные "космические" сеты от диджеев.