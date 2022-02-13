Ансамбль без дирижера "Персимфанс" отметит столетие концертом в Москве

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Первый симфонический ансамбль без дирижера ("Персимфанс") 13 февраля в честь своего столетия даст концерт в Зале им. П. И. Чайковского в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Московской филармонии.

"В этот самый день в 1922 году Первый симфонический ансамбль без дирижера впервые предстал перед публикой, выступив в Колонном зале Дома Союзов", - отметили в филармонии.

В праздничной программе коллектив "передаст привет" единомышленникам по всему миру: "Вторсимфансу" в Киеве, "Петросимфансу" в Петрограде, Варшавскому симфоническому ансамблю, оркестру без дирижера лейпцигского "Гевандхауса" и "Амсимфансу" в Нью-Йорке. "Прозвучит по одному произведению от каждой страны, где в 1920-е по примеру и в подражание "Персимфансу" возник свой симфонический ансамбль", - пояснили организаторы вечера.

Так, связывая с "Гевандхаусом", прозвучит Второй бранденбургский концерт Иоганна Себастьяна Баха, жившего в Лейпциге. Варшавский симфонический ансамбль станет поводом обратиться к партитуре "Плач по жертвам Хиросимы" Кшиштофа Пендерецкого, что продемонстрирует универсальные возможности струнной группы "Персимфанса". "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского напомнит о традициях "Петросимфанса". "Рапсодия в стиле блюз" Джорджа Гершвина прозвучит в честь нью-йоркского коллеги "Персимфанса". Музыканты ансамбля исполнят пьесу украинского композитора Юлия Мейтуса, изображающую стройку плотины ДнепроГЭС.

Гостей концерта ждет сюрприз. "Двое слушателей, выбранных генератором случайных чисел, получат возможность во время концерта находиться внутри оркестра и изнутри наблюдать за работой уникального коллектива без дирижера", - рассказали в филармонии.

Ансамбль без дирижера

"Персимфанс" был создан скрипачом Львом Цейтлиным в 1922 году, просуществовал до 1933 года и был воссоздан в 2009 году по инициативе пианиста и композитора Петра Айду. Концепция ансамбля подразумевает универсальность его участников, способность каждого менять свою роль. Она воплощает идею социального равноправия, где "личная инициатива каждого музыканта и коллективная ответственность, не раздавленные авторитетом дирижера, создают особое отношение к творчеству", подчеркивают в коллективе. Сегодня ансамбль имеет гибкий состав: он может выступать в виде дуэта, а максимальное количество участников составляет 486.

"Персимфанс" выступает не только с концертными программами - под его эгидой проводятся выставки, лекции, театральные спектакли. Проекты "Персимфанса" были отмечены Гран-при премии Сергея Курехина в области современного искусства, национальной театральной премией "Золотая маска". Гастрольные выступления коллектива в новейшей истории проходили во Франции, Норвегии и Германии.