В парках Москвы пройдет онлайн программа в честь Дня всех влюбленных

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Онлайн программа пройдет 14 февраля в парках Москвы в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Подпеть мировым хитам, узнать, кто вдохновлял известных живописцев, поучаствовать в литературной викторине и сделать оригинальной подарок любимому человеку предлагают парки Москвы, подведомственные столичному Департаменту культуры. Ко Дню всех влюбленных они подготовили онлайн-программу, посвященную любви и романтике. Мероприятия пройдут 14 февраля на официальных страницах парков в социальных сетях, они доступны бесплатно без предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

Так, например, о романтических встречах в парке "Сокольники" расскажут на его страницах в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и Facebook. В 12:30 там опубликуют подборку заметок и воспоминаний об известных посетителях парка и о популярных местах для свиданий.

"Послушать песни о любви приглашает парк "Фили". В 14:00 на его YouTube-канале опубликуют видеозапись концерта Оксаны и Николая Архиреевых. Несколько лет назад музыканты организовали творческий дуэт, а впоследствии поженились. Ко Дню всех влюбленных они исполнят кавер-версии известных композиций", - говорится в сообщении.

Помимо этого нарисовать попугаев-неразлучников можно на онлайн-уроке живописи, который организует парк "Красная Пресня". Занятие пройдет в его Instagram-аккаунте в 19:00.