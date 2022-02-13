Умер российский этно-композитор Борис Базуров

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский композитор и мультиинструменталист Борис Базуров умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил в воскресенье музыкальный критик Артем Липатов.

"Смерть Бориса Базурова - невероятная потеря", - написал он на своей странице в Facebook.

Критик отметил, что Базуров, "стремящийся соревноваться со всем фольклорным миром, был просто уверен в необходимости и бесспорности выпестованного им этно-прогрессива" и положил жизнь за собственное дело.

Что стало причиной смерти, не уточняется.

Базуров родился 26 мая 1959 года. Как композитор работал в жанрах этно- и фолк-рока. Первые русские этно-рок-оперы он начал писать еще в 1980-х годах. Играл на чепмен-стике, русской колесной лире, новгородских арфовых и смычковых гуслях, гудках раннего средневековья.