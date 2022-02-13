Музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга победили в грантовом конкурсе New/Open Showcase

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Эксперты New/Open Showcase Festival 2022, который прошел с 11 по 13 февраля в "МТС LIve Холл" в Екатеринбурге, подвели итоги - обладателями грантов от 230 тыс. до 600 тыс. рублей стали 11 музыкальных коллективов из Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщили организаторы в воскресенье на своей странице во "ВКонтакте".

Молодые исполнители в течение трех дней демонстрировали свое творчество, а также участвовали в лекциях и воркшопах экспертов, боролись за поддержку - возможность сняться в проекте "Студия МТС Live" в Москве и гранты до 600 тыс. рублей на реализацию собственного проекта.

"Обладателями грантов New/Open Showcase 2022 стали 11 музыкальных коллективов: вокальная группа POLE (г. Санкт-Петербург) - 600 000 рублей; The OMY (г. Москва) - 503 000 рублей; "Парнишка" (г. Санкт-Петербург) - 599 000 рублей; hod la zba (г. Москва) - 600 000 рублей; "Где-то там" (г. Москва) - 599 613 рублей; Low Kick Collective (г. Санкт-Петербург) - 246 000 рублей; "Созвездие Отрезок" (г. Москва) - 243 000 рублей; "Хадн дадн" (г. Москва) - 232 358 рублей; "Андреграунд" (г. Москва) - 500 000 рублей; "Васса Железнова" (г. Москва) - 329 700 рублей; IYULINA (г. Москва) - 587 992 рублей", - говорится в сообщении.

Также было решено отметить дополнительными призами - музыкальным оборудованием, студийными записями, обучением, приглашениями на выступления и другими еще ряд артистов, в частности, в категории "Выбор зрителей" получили запись в студии "МТС Live" вокальные группы POLE и коллектив "ГАФТ".

New Open Showcase Festival - конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс-фестиваль актуальной музыки, участники которого могут получить помощь в реализации своих творческих проектов. Участие в проекте принимают музыканты в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в России. За три дня зрители и участники могли бесплатно прослушать выступления 50 музыкальных коллективов, 20 часов лекций и воркшопов, а также поучаствовать в личных встречах с экспертами и представителями музыкальной индустрии. Проект реализуется при поддержке грантов Фонда президентских грантов и Росмолодежи.