Петербургский ТЮЗ откроет торжества в честь своего 100-летия сбором Делегатского собрания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Театр юных зрителей имени Александра Брянцева проведет в понедельник встречу участников Делегатского собрания разных лет - зрительского актива, состоявшего из представителей городских школ. Этой встречей в ТЮЗе откроются торжества, посвященные 100-летию одного из самых именитых детских театров России.

В 1924 году, спустя два сезона после открытия театра, при его педагогической части возникло Делегатское собрание - своеобразный детский парламент, активно приобщавшийся к деятельности театра. Это содружество просуществовало более 70 лет и накопило богатый опыт живой связи "театр - школа".

"Делегатское собрание в ТЮЗе - это уникальное явление на всю нашу страну. Организовалась особая народность, удивительное содружество преданных друзей театра, которое и нам, актерам, давало эмоциональную подпитку, - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС ветеран театра народная артистка России Ирина Соколова. - Они дежурили на каждом спектакле, они были нашими полпредами в школах города. Конечно, у них было ощущение, что они причастны к детскому театру. Так оно и было". Она считает, что возрождение этой традиции, прервавшейся в 1990-е годы, могло бы иметь место, но только с учетом того, что изменилось время, изменились дети и школьные программы. Однако внушает оптимизм то, что любовь юных зрителей к театру с годами не иссякает.

На встречу "Делегаты, делегаты, делегаты!" театр пригласил своих давних друзей, которые когда-то выросли на спектаклях режиссера Зиновия Корогодского, получили в стенах ТЮЗа уникальный жизненный опыт и навсегда остались его поклонниками. В этот день в зрительском фойе будет установлена памятная доска в честь народного артиста РСФСР профессора Зиновия Яковлевича Корогодского - художественного руководителя театра с 1962 по 1986 год.

О цикле юбилейных событий

Уже на следующий день в честь славного юбилея пройдет премьера спектакля режиссера Андрея Слепухина "Время и место". "Столетие ТЮЗа для меня - особенная дата, театр достиг возраста, когда очень важно провести самоанализ: что произошло за 100 лет, где мы сейчас находимся и куда мы можем дальше двигаться, есть ли у нас преемственность с тем, что было до нас, как это связано с сегодняшним днем", - сказал режиссер.

Зрители пройдут по трем театральным сценам и по внутренним локациям, где они никогда не бывали. Это будет и путешествием по времени протяженностью в сто лет, и постижением исторического места, где театр находится с 1962 года. Пришедшие на премьеру услышат голоса истории, отголоски легендарных постановок ТЮЗа.

Торжества продлятся до 24 февраля. В этой панораме событий - открытие на площади перед театром скульптуры "Конек-Горбунок", празднование 100-летия этого легендарного спектакля, открытие 50-й выставки 'Театр - глазами детей", премьера спектакля-концерта "Планета ТЮЗ", в котором участвует вся труппа.