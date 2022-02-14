В "Художественном" в Москве пройдет премьера фильма "Брат во всем"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская премьера фильма режиссера Александра Золотухина "Брат во всем" пройдет 24 февраля в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Российская премьера фильма Александра Золотухина "Брат во всем" состоится 24 февраля в 19:00 в Большом зале кинотеатра "Художественный". Это история о взрослении двух братьев-близнецов, которые осваивают профессию военных летчиков. Фильм представят публике режиссер картины, выпускник мастерской Александра Сокурова Александр Золотухин и программный директор кинотеатра Стас Тыркин", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в прокат ленту выпускает 3 марта кинокомпания "Пионер".

Картина "Брат во всем" - история болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые привязанностью мешают друг другу добиться мечты - стать военными летчиками. Международная премьера фильма состоялась на 72-м Берлинском международном кинофестивале в рамках программы Encounters. Художественным консультантом проекта выступил Александр Сокуров.

"Фильм одного из самых талантливых учеников Александра Сокурова снят с невыразимым восторгом перед красотой летающего железа, перед брутальным служивым людом, перед его простой, подчиненной одной задаче, полной повседневной опасности жизнью. С такой романтической мальчишеской искренностью воспевает он военное братство, что просто диву даешься тому, как удалось автору сохранить в себе подобную безыскусность во времена циничного коммерческого кинопатриотизма", - сказал Тыркин.

Главные роли в картине исполнили выпускники Екатеринбургского государственного театрального института Николай и Сергей Журавлевы, для которых эти роли стали дебютом в кино.