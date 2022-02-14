Пушкинский музей в декабре откроет выставку о Генрихе Шлимане и его коллекции золота Трои

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в начале декабря 2022 года планирует открыть выставку, посвященную биографии немецкого предпринимателя Генриха Шлимана и его коллекции золотых кладов древней Трои. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила директор музея Марина Лошак.

"Выставка, посвященная [Генриху] Шлиману, <...> откроется в Берлине, а затем мы планируем в начале декабря открыть ее у нас, совместив таким образом коллекцию берлинскую, греческую и нашу", - сказала она.

Директор музея добавила, что выставка расскажет, в частности о работе Шлимана. "Мы расскажем историю этого невероятного человека <...> и о его сокровищах. О том, что он сделал, какой путь он прошел: поле ошибок, авантюрных приключений, невероятных открытий - все это совмещено в биографии этого человека", - отметила Лошак.

Говоря о завершении первого этапа научно-исследовательского проекта по изучению золотых кладов древней Трои, Лошак заявила, что это только начало пути, который будет достаточно продолжительным. "Этот год юбилейный для Генриха Шлимана, 200 лет [со дня рождения] празднуется в этом году, и много событий с этим связаны, с этой точкой истории", - сказала она.

Летом 2021 года Пушкинский музей запустил масштабный проект по изучению золотых предметов древней Трои, хранящихся в его коллекции. В нее входят 259 экспонатов из 13 кладов, обнаруженных предпринимателем Шлиманом во время раскопок Трои в 1873 году, а также в 1878-1890 годах.