Александринский театр продолжит работу лаборатории для независимых театров в новом сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Александринский театр в Санкт-Петербурге планирует продлить на следующий год работу лаборатории негосударственных театров и режиссеров, у которых нет собственной площадки. Об этом сообщил в понедельник генеральный продюсер Новой сцены Александринки Александр Малич.

"Седьмой ярус" на следующий год мы тоже будем продлевать. Я думаю, что в ближайшее время мы тоже сделаем очередной [прием заявок], объявим условия", - сказал Малич в рамках арт-ланча с представителями независимых театров Петербурга. Он напомнил, что для участия в отборе нужно предоставить режиссерскую разработку и предварительную бюджетную смету.

В этом сезоне первые два независимых коллектива уже смогли воспользоваться площадкой и оборудованием малой сцены Александринского театра - "Седьмого яруса" - для реализации своих проектов. Первые полгода резидентом являлся Независимый театральный проект Елены Павловой, который выпустил постановку "Вишневый сад" по мотивам одноименной пьесы Чехова. Во второй половине сезона пространство "Седьмого яруса" предоставлено Театру Ненормативной пластики. Команда во главе с режиссером Романом Кагановичем готовит спектакль "Шиле" по пьесе современного драматурга Анастасии Букреевой.

"Помимо того, что мы финансируем эти проекты, мы предоставляем эту площадку и для других спектаклей этих компаний", - пояснил Малич. Он отметил, что "Вишневый сад" был с восторгом принят публикой, и выразил надежду, что на постановку обратят внимание разные театральные премии. Кроме того, по его словам, художественный руководитель Александринки Валерий Фокин предложил режиссеру Елене Павловой в следующем году поставить спектакль на Основной сцене театра.

Финансирование проекта осуществляют комитет по культуре Санкт-Петербурга, Александринский театр и Фонд Александринского театра.

О фестивалях и новых возможностях

Генеральный продюсер Новой сцены Александринки также отметил, что на этой площадке планируется в течение года провести несколько фестивалей, в которых примут участие независимые театральные коллективы. В их числе - фестиваль проектов для подростков, фестиваль инклюзивных театров и фестиваль экологического театра.

"Мы очень много работаем над тем, чтобы Новая сцена стала инклюзивной площадкой. Все группы зрителей могут к нам прийти - все для этого настроено", - также рассказал Малич. В ближайшее время на Новой сцене планируют закончить настройку оборудования для тифлокомментирования. "Хочу отметить, что это будут не специальные показы - слабовидящие зрители смогут купить билеты и прийти на обычные спектакли Новой сцены, и там, если они заранее об этом нам сообщат, для них будет организовано тифлокомментирование. Надеюсь, что мы до конца этого сезона проект запустим", - добавил он.