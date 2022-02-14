Трансляции с фестиваля "Книжный маяк Петербурга" пройдут в России и Коста-Рике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. IV Всероссийский фестиваль "Книжный маяк Петербурга", который пройдет с 18 по 20 февраля в гибридном формате, будет транслировать 98% своих мероприятий. В этом году, помимо Владивостока, Иркутска, Севастополя, Сочи и Калининграда, участие в фестивале примет Коста-Рика, а общее количество запланированных мероприятий достигнет 180, рассказал в понедельник на пресс-конференции в ТАСС автор и создатель фестиваля Денис Котов.

"Книжный маяк - это гибридная и облачная витрина мысли, книг, авторов, которая видна во всей России и в мире. Помимо Владивостока, Иркутска, Севастополя, Сочи, к нам добавится Коста-Рика, неожиданно, буквально вчера вечером это решилось. Я уверен, что этот прецедент создаст сеть студий телепросмотров фестиваля "Книжный маяк Петербурга", который проходит в гибридном формате. 98% мероприятий будут транслироваться онлайн. 180 мероприятий пройдет с 18 по 20 февраля в Санкт-Петербурге и в регионах участия", - сказал Денис Котов.

По его словам, в программу фестиваля также входит 60-часовой общий центральный эфир, чтобы люди со всей планеты - от Коста-Рики до Владивостока смогли поучаствовать в фестивале. Торжественное открытие пройдет в Российской Национальной библиотеке. Среди гостей фестиваля будут Евгений Водолазкин, Дмитрий Воденников, Михаил Казиник, Александр Цыпкин, Татьяна Москвина, Джулиан Лоуэнфельд, Анна и Сергей Литвиновы и многие другие. Участников фестиваля ждут лекции, музыкально-поэтические представления, ночной поэтический вечер, творческие Центральными площадками фестиваля в Петербурге станут Дом Журналиста, Центральная площадка Общества знаний на Литейном, Библиотека имени Маяковского, Книжная лавка писателей, театр Балтийский дом и Капелла Санкт-Петербурга.

"С учетом эпидситуации на все мероприятия, которые проходят физически поставлены ограничения на регистрацию. Соответственно, ряд мест уже занят, только небольшое количество счастливчиков сможет попасть на некоторые площадки, но вместе с тем довольно многие могут посетить концертные мероприятия, например, в Капелле, во Дворце Труда", - отметил Денис Котов.