В Петербурге начали снимать реставрационные леса с Медного всадника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Демонтаж строительных лесов с Медного всадника - исторического памятника Петру Первому - начали в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Масштабная реставрация монумента длилась с октября 2021 года.

"С Медного всадника начали снимать леса. Демонтаж реставрационных лесов займет около двух недель", - рассказал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор напомнил, что ранее по заказу Музея городской скульптуры были отреставрированы сам памятник, "Гром-камень" (постамент) и отмостка. Общая стоимость работ составила около 40 млн рублей. Реставрация проводилась в преддверии празднования 350-летия со дня рождения первого российского императора, которое отмечается в этом году. Последний раз работы проводились 45 лет назад.

Ранее в Музее городской скульптуры ТАСС сообщали, что полностью территория вокруг Медного всадника будет облагорожена весной, так как в надлежащий вид необходимо привести цветник.

Памятник Петру I работы французского скульптора Фальконе расположен на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Его торжественное открытие, приуроченное к 20-летию царствования императрицы Екатерины II, состоялось 18 августа (7 августа по старому стилю) 1782 года. Величественная статуя высотой 10,4 м находится на гранитном основании, материалом для которого послужил гигантский природный камень.