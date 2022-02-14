На выставке в Эрмитаже покажут античное золото и материалы по истории Боспорского царства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Выставка, посвященная изучению древнего Боспорского царства в XIX-XX веках, открылась в Государственном Эрмитаже. На ней представлено более 500 экспонатов, включая золотые ювелирные изделия, произведения античного искусства и материалы, касающиеся исследований ученых РФ.

"Здесь есть вещи и невиданные, и множество вещей, которые всем известны, но по-новому показаны. Выставка называется "В поисках античного Боспора", она подготовлена к 150-летию со дня рождения выдающегося российского и мирового антиковеда - академика Михаила Ивановича Ростовцева. Эта выставка про великое научное открытие на юге России - Боспорское царство, и она про людей, которые его открывали", - сообщил на церемонии открытия выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Боспорское царство - античное государство, располагавшееся в степях современного Керченского и Таманского полуостровов, Нижнего Подонья и Приазовья. Оно было основано греческими переселенцами более 2,5 тыс. лет назад и, оформившись к концу V в. до н.э., просуществовало около тысячи лет.

Выставка состоит из нескольких тематических разделов, посвященных началу и развитию боспорской археологии в 1830-е - 1910-е годы, исторической и современной реставрации боспорских древностей из коллекции Эрмитажа, коллекционной истории боспорских памятников в музейных и частных собраниях, а также деятельности Ростовцева и других исследователей античности. В экспозицию вошли золотые изделия работы античных ювелиров, краснофигурные сосуды Керченского стиля, изделия коропластов и мастеров художественной обработки металла, скульптуры и боспорские надгробные стелы с рельефами, редкий образец античного искусства деревообработки - деревянный саркофаг с накладными расписными украшениями и многое другое. В разделе об ученых показаны рукописные, графические и фотодокументы из собрания Санкт-Петербургского филиала Архива РАН.

В создании выставки приняли участие также Институт истории материальной культуры РАН, Музеи Московского Кремля, библиотека Академии наук, Русское географическое общество. Выставка будет доступна посетителям Эрмитажа с 15 февраля по 15 мая.