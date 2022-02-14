В Москве пройдет специальный показ фильма "Жди меня"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Специальный показ фильма "Жди меня", организованный киносетью "Москино", пройдет 23 февраля в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте киносети.

"Показ пройдет с пленки 35 мм из архива Москино, при поддержке "Мосфильм" в рамках киноклуба военно-исторического кино. Фильм представит историк Григорий Пернавский", - говорится в сообщении

Режиссеры кинокартины - Борис Иванов и Александр Столпер, фильм вышел в прокат в 1943 году.

"Великая Отечественная война. Оказавшись в тылу врага, летчик Ермолов приказывает военному корреспонденту Вайнштейну доставить в часть пленку с заснятыми аэродромами врага и записку для жены Лизы. Отойдя от лесной землянки, где остался Ермолов, Вайнштейн слышит короткую перестрелку. Позже он уверенно скажет Лизе о смерти Ермолова, но она не поверит. Каждый день Лиза будет ждать мужа, уверенная в том, что завтра они увидятся", - напомнили организаторы показа сюжет картины в публикации.

Показ фильма начнется в 15:00. Для того, чтобы посетить его необходима предварительная регистрация.