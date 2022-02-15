В Мариинке покажут "Спящую красавицу" в память об авторе балета Сергее Вихареве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр покажет на своей исторической сцене спектакль "Спящая красавица" памяти автора реконструкции этого балета Сергея Вихарева (1962-2017). Показ приурочен к дню рождения этого танцовщика и хореографа, которому в этом году исполнилось бы 60 лет, сообщила пресс-служба театра.

"Театр трижды покажет 15-17 февраля реконструкцию первой постановки балета-феерии "Спящая красавица" Чайковского и Петипа 1890 года. Сегодня эта архивная "Спящая" присутствует в репертуаре театра наряду с редакцией Константина Сергеева 1952 года. Воссозданием постановки по записям Николая Сергеева начала XX века занимался хореограф Сергей Вихарев. В память о нем к его юбилею приурочена нынешняя серия представлений", - рассказали в пресс-службе.

Премьера "Спящей красавицы" состоялась в 1999 году и вызвала бурные споры, которые не утихают по сей день. Изменения затронули не только хореографический текст, но и композицию, соотношение танца и пантомимы, убранство сцены и костюмы. Спектакль стал продолжительнее и многолюднее, в него вернулась иерархическая структура императорского балета и его чрезмерная роскошь. На этот раз в роли принцессы Авроры выступят Виктория Терешкина, Алина Сомова и Анастасия Матвиенко, в роли принца Дезире - Тимур Аскеров и Виктор Кайшета.

К юбилею Сергея Вихарева в фойе исторической сцены открыта выставка фотографий, а на сайте - онлайн-галерея, посвященная творчеству мастера.

Заслуженный артист России Сергей Вихарев с 1980 года был творчески связан в Мариинским (Кировским) театром как один из ведущих танцовщиков, а последнее десятилетие работал здесь балетмейстером-репетитором. Помимо "Спящей красавицы", он осуществил здесь реконструкции балетов "Петрушка", "Баядерка", "Пробуждение Флоры" (премия "Золотая маска"), "Карнавал".

В Большом театре Вихарев реконструировал спектакль Мариинского театра 1894 года '"Коппелия" в хореографии Мариуса Петипа и Энрико Чекетти (2009), поставил балет 'Петрушка" в хореографии Михаила Фокина (2010). В миланском Ла Скала осуществил постановку балета Мариуса Петипа "Раймонда" (2011). В Екатеринбургском театре оперы и балета - реконструкцию спектакля "Тщетная предосторожность" в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова (2015), а также работал над постановкой балета "Пахита" (2018). Премьера состоялась после смерти балетмейстера.