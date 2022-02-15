Фильм "Бессмертные" о судьбах ветеранов Афганской войны выйдет онлайн 23 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьера драмы "Бессмертные" режиссера Тиграна Кеосаяна о четырех друзьях, которые прошли войну в Афганистане, состоится в День защитника Отечества на российских онлайн-платформах KION и Premier. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах сервисов.

"Этот фильм - возможность поклониться друзьям и товарищам из моего детства, а также совершенно незнакомым мне ребятам, которые честно выполнили свой воинский долг в Афганистане и были обречены на несправедливое забвение. Все это - наша общая история, мы не имеем права забывать. Афганская война, безусловно, является ее частью. Это не фильм-сказка, не вымысел. Это рассказ о времени, как я его помню и чувствую", - процитировали в пресс-службе Кеосаяна.

Картина расскажет о четырех друзьях, которые после войны в Афганистане возвращаются домой и пытаются адаптироваться к мирной жизни. Они встречаются спустя 20 лет на кладбище после похорон одного из товарищей. Сценарий фильма стал последней работой российского писателя и актера Ильи Рубинштейна, который умер в 2020 году.

Съемки драмы проходили в Москве и Ярославле, главные роли в ней исполнили Сергей Пускепалис, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Федор Добронравов и другие артисты. Фильм выйдет на KION и Premier 23 февраля, после премьеры в онлайн-кинотеатрах его покажет телеканал НТВ.