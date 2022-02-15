Академия Игоря Крутого открыла прием заявок на участие в юбилейном "Детском Евровидении"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в 20-м по счету международном конкурсе "Детское Евровидение" стартовал во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого, которая проводит национальный отбор.

"В этом году 20-й юбилейный международный детский конкурс песни "Евровидение" пройдет в Армении. Заявки на российский национальный отборочный тур принимаются с 15 февраля по 1 сентября на официальном сайте конкурса", - рассказали организаторы.

Место и дата проведения "Детского Евровидения - 2022" будут утверждены Европейским вещательным союзом в ближайшие месяцы. Традиционно финал конкурса проходит в конце осени или в декабре.

Принять участие в отборе могут певцы в возрасте от девяти до 14 лет включительно на момент проведения смотра в Армении. Исполнитель должен быть композитором, автором песни или принимать участие в написании музыки и слов. Композиция должна включать не менее одного куплета и припева на русском языке. "Допускается до 40% от общего количества всего текста песни слов на английском языке", - уточнили в академии.

Российский отбор будет проходить в три этапа. Сначала профессиональное жюри отберет песни, соответствующие всем критериям конкурса. Затем будут определены участники финала национального отборочного тура. Представителя России на "Детском Евровидении - 2022" определит голосование профессионального жюри и зрителей.

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. Предыдущий конкурс выиграла исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami. Представительница России Таня Меженцева заняла седьмое место с песней Mon ami.