В Крыму наградили победителей конкурса молодых художников "Интернационализм: Крым-Куба"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов первого республиканского конкурса молодых художников "Интернационализм: Крым-Куба" состоялась в Симферополе во вторник. Мероприятие приурочили ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сообщили журналистам в пресс-службе Крымского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой.

"Мы сегодня наградили лауреатов открытого конкурса молодых художников "Интернационализм: Крым-Куба", который проводился в нашей республике впервые. Приятно отметить, что молодые художники приняли не только активное участие в конкурсе, но и продемонстрировали художественное мастерство", - приводятся в сообщении слова руководителя Крымского республиканского отделения Российского общества дружбы с Кубой, заместителя председателя Совета министров - министра финансов Крыма Ирины Кивико.

Конкурс проводился с 11 января по 11 февраля, его приурочили к 60-летию операции "Анадырь", проведенной СССР в защиту Кубы. Участники представили 30 работ, из которых жюри отобрало 10. Лауреатами стали студентка КФУ Александра Котенева с работой "Олицетворение", живописец Кристина Бойко с работой "Кубинская мать", школьница Анна Глушич с работой "Куба и Крым в моем сердце".

"Это замечательно, что у нас много талантливой и перспективной молодежи, которая творит, и представители которой не остаются в стороне от реалий сегодняшнего дня, тенденций в мировой политике", - подчеркнула Кивико.

Конкурс стал продолжением первой выставки молодежного политического плаката, которая прошла в декабре прошлого года в Евпатории и была также посвящена Кубе.

Четыре года назад в поселке Оленевка - самой западной точке Крымского полуострова - открыли монумент Фиделю Кастро. По некоторым данным, лидеры кубинской революции Кастро и Эрнесто Че Гевара посещали Крым в рамках визита в СССР в начале 1960-х. Свидетельств об их пребывании мало, местные краеведы говорят, что визиты были в некотором роде секретными. Например, по словам очевидцев, Кастро и Че Гевара посещали лагерь "Артек" на Южном берегу Крыма, но, как сообщили ТАСС в пресс-службе Международного детского центра, никаких официальных подтверждающих документов нет.