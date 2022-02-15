"Любэ" отпразднует юбилей Расторгуева концертами в Москве и Петербурге

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Фолк-рок-группа "Любэ" даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге к 65-летию своего лидера, народного артиста России Николая Расторгуева. Об этом музыкант сообщил во вторник журналистам.

Группа выступит 22 и 23 февраля в "Крокус Сити Холле", 26 февраля в петербургском БКЗ "Октябрьский". Московские концерты пройдут при участии Московского молодежного симфонического оркестра им. М. М. Ипполитова-Иванова под управлением Алексея Шатского.

"Во второй раз за всю историю мы будем играть с симфоническим оркестром", - подчеркнул Расторгуев, отметив, что это сделает звучание репертуара "Любэ" "богаче", "сильнее".

Во втором отделении группа выступит в традиционном формате.

Расторгуев отметит 65-летие 21 февраля. В разные годы выступал в составе вокально-инструментальных ансамблей "Шестеро молодых", "Лейся, песня", "Здравствуй, песня!", а также играл на бас-гитаре в группе "Рондо". В 1989 году продюсер Игорь Матвиенко создал патриотическую группу "Любэ" и пригласил Расторгуева стать ее солистом.

За свое творчество Расторгуев удостоен ряда наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), ордена Почета (2012) и премии ФСБ (2006).