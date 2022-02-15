На выставке в Доме кино покажут плакаты к фильмам режиссера Юрия Кара

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Работы известных художников-плакатистов представят на выставках в фойе Большого зала Дома кино. Гостям покажут работы, посвященные деятельности академика Андрея Сахарова, и плакаты к фильмам Юрия Кара, сообщают организаторы события во вторник.

"Киноплакат" - это метафора, это яркое начало фильма и блестящее его окончание. И все это - на одном листе бумаги. Плакат по-прежнему остается практически единственным средством общения, способным донести до зрителя всю информацию о фильме за мгновение просмотра", - процитировали в пресс-службе художника-плакатиста, организатора события Константина Гераймовича.

Выставка плаката, посвященная деятельности академика Андрея Сахарова, откроется в Доме кино 16 февраля. Экспозиция объединит современные плакаты социальной проблематики и киноплакаты 1980-х и 1990-х годов.

Выставка плакатов к фильмам Юрия Кара "Завтра была война" (1987), "Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным" (1989), "Мастер и Маргарита" (1994) начнет принимать посетителей 22 февраля. Обе экспозиции пройдут в рамках программы "Киноплакат-возвращение", которая объединяет художников и кинематографистов.

Гости Дома кино увидят работы известных художников-плакатистов, среди которых Мирон Лукьянов, Василий Островский, Игорь Майстровский, современные авторы Константин Гераймович, Михаил Ермолов, Светлана Демина, Мария Новикова и другие.

"В апреле 2022 года в рамках проведения программы "Киноплакат-возвращение" будет проведен круглый стол, посвященный творческой судьбе художественных киноплакатов к фильмам", - заключили организаторы.