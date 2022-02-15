Десятки театров из регионов подали заявки на участие в фестивале, посвященном Островскому

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Десятки региональных театров подали заявки на участие в XIII театральном фестивале "Островский в Доме Островского", который создали по инициативе Малого театра, сообщила во вторник пресс-служба театра.

"Фестиваль дает возможность театрам больших и маленьких городов нашей страны и зарубежья выступить на сцене Малого, представить свое искусство московской театральной публике, обменяться мнениями с коллегами, критиками и столичной общественностью. Такое общение очень важно для полнокровной творческой жизни каждого мастера, дает ему стимул для дальнейшей работы", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.

Заявки на участие в фестивале 2023 года подали, в частности, Воронежский камерный театр, Брянский театр драмы им. А.К. Толстого, Пермский театр "У Моста", Бийский драматический театр, Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина, Томский ТЮЗ, Архангельский театр драмы и другие.

Показы спектаклей в рамках XIII театрального фестиваля пройдут на трех площадках Малого театра: Исторической сцене на Театральной площади, сцене на Большой Ордынке, а также в филиале в Когалыме. Прием заявок продлится до сентября 2022 года. Заявку с видеозаписью спектакля можно направить на почту фестиваля festival@maly.ru.

Директор Малого театра Тамара Михайлова отметила повышенный интерес к фестивалю. "Всего за полгода с момента объявления нового фестиваля мы уже получили множество заявок, несмотря на очень непростые для театров времена. Полагаю, что этот, юбилейный, фестиваль станет по-настоящему аншлаговым", - говорит она.

О фестивале

Фестиваль учредили в 1993 году. В 2023 году, в год своего 30-летия, он пройдет в 13-й раз и будет приурочен к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского. Главной целью фестиваля его организаторы называют привлечение внимания к лучшим театральным коллективам из разных городов России, которые трепетно относятся к творчеству драматурга и верны академическим традициям.

Фестиваль с каждым годом расширяет свою географию. За время существования он принял гостей из самых разных уголков России, в том числе Санкт-Петербурга, Владивостока, Ульяновска, Липецка, Пензы, Костромы, Ярославля и многих других. Прошедшие 2013 и 2018 годы позволили закрепить за фестивалем статус международного - среди его участников были театры из Белоруссии, Прибалтики и Балкан.

Творчество Островского занимает особое место в истории Малого театра. Еще при жизни Островского на сцене театра поставили почти все его пьесы, написанные специально для Малого театра. Сегодня репертуар включает 11 постановок по произведениям этого автора, среди них - "На всякого мудреца довольно простоты", "Бедность не порок", "Правда - хорошо, а счастье лучше", "Волки и овцы", "Доходное место" и другие. В преддверии юбилея выйдут три новых спектакля: "Горячее сердце", "Женитьба Бальзаминова" и "На бойком месте".