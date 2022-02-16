"Сатирикон" представит премьеру спектакля "Дама с собачкой"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Премьера спектакля "Дама собачкой" по рассказу А. П. Чехова в постановке молодого режиссера Александра Локтионова состоится в среду в театре "Сатирикон", сообщает пресс-служба театра.

"Сюжету о том, что мужчина и женщина - две половинки целого, разбросанные по земле и вынужденные искать друг друга, много тысяч лет. Он встречается в фольклоре, сказках, мифах, преданиях и религиозных текстах. В "Даме с собачкой" Чехов тоже взялся за подобную историю. Но, будучи человеком, воспитанным в русских реалиях, вложил в нее невозможность, нерешаемость и безвыходность", - привели в пресс-службе слова Локтионова.

Постановка - первый итог работы лаборатории "Дебюты", в рамках которой уже больше полугода молодые режиссеры - выпускники мастерской Сергея Женовача готовят спектакли при поддержке артистов "Сатирикона". Театр открыл лабораторию летом 2021 года и предоставил ее участникам репетиционные площадки на несколько месяцев с возможностью плотно работать с любыми артистами из труппы.

Премьерные показы пройдут 16 и 17 февраля 2022 года на сцене Центрального дома актера на Арбате. В спектакле заняты молодые артисты Павел Алексеев и Антонина Рыбаловлева. Художником постановки стал Филипп Шейн.

Художественный руководитель театра Константин Райкин назвал спектакль живым взглядом на классику. "Очень свежий, непосредственный и вместе с тем продуманный взгляд на хрестоматийное произведение А. П. Чехова. Здесь режиссер и артисты предлагают очень живой взгляд на классику. "Как бы" они не знают, что это классика. "Как бы" не знают, что это хрестоматия. "Как бы" это вообще незнакомый писатель, который их спровоцировал на очень личные высказывания", - говорит худрук.

Режиссер Александр Локтионов, студент пятого курса режиссерского факультета ГИТИСа, участвовал в фестивале "Человек мира" (2019, Суздаль), лаборатории РАМТа "Молодые режиссеры детям" (2021), "Лаборатории фантастики" РАМТа (2021). Среди его постановок - спектакль "Островский, пьесы" (2020, ГИТИС), "Мой брат умер" (2021, "Лаборатория фантастики" РАМТа).