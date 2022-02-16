В Историческом музее покажут лучшие работы современных ювелиров

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Выставка "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" откроется в среду в Государственном историческом музее (ГИМ), это совместный проект ГИМ и Гохрана России, который ознакомит посетителей с лучшими работами современных мастеров, сообщает пресс-служба музея.

"Это коллекция современных мастеров. По концепции выставки здесь представлены и исторические работы, причем это работы наших выдающихся ювелиров конца XIX - начала XX века, представителей знаменитых фирм, которые составили славу ювелирных мастеров России. В целом это общий показ памятников, где вы можете увидеть и развитие традиций, и развитие технологий, развитие вообще нашей традиционной эстетики, отношения к ювелирному произведению, к ювелирному искусству, к оружейному искусству", - сообщил журналистам накануне открытия экспозиции директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Выставка, по его словам, была организована по предложению руководителя Гохрана Андрея Юрина. "Все, что вы здесь увидите, сформировано, собрано нашими коллегами и нашими партнерами по данной выставке, потому что мы подумали, что нет смысла в Государственном историческом музее перемещать памятники из одного места в другое. Если вы хотите увидеть прекрасные шедевры прошлого, которые хранятся в нашем музее, достаточно зайти на экспозицию, где они представлены", - добавил директор ГИМ.

Центральную часть выставки занимают работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства "Россия. XXI век", который проводится Гохраном России при поддержке Минкультуры РФ с участием Гильдии ювелиров России. Конкурс прошел по более чем 10 номинациям в ювелирном, камнерезном и оружейном направлениях. Посетители смогут познакомиться с работами ювелиров, огранщиков, камнерезов, мастеров оружейного дела; 90% - новые работы ювелиров, которые сделаны специально к конкурсу.

"Все материалы, которые ювелиры представили в своих работах, отечественного происхождения. Это драгоценные металлы и камни. Можно увидеть здесь уральские, уфимские камни, уфимскую знаменитую яшму. Здесь представлены работы из 46 городов РФ. И это достаточно интересные работы, каждая из них действительно уникальна, потому что она создавалась специально для конкурса Гохрана", - рассказала ТАСС куратор выставки, главный эксперт, искусствовед Гохрана России Вероника Волдаева.

Она сообщила, что на конкурс было подано более 500 заявок - это свыше 1,5 тыс. работ, поскольку один автор мог представить три работы. В различных номинациях определились 34 победителя, включая гран-при.

Часы, оружие и работы камнерезов

На выставке отдельное место занимают ювелирные работы признанных в профессиональном сообществе мастеров Ильгиза Фазулзянова, Алексея Донцова, Эдуарда Никитина, Юрия Федорова, Дмитрия Саморукова, а также часы Константина Чайкина, оружие Геннадия Соколова и Василия Воробьева. Помимо музейных ценностей, представлены голограммы - точные оптические копии экспонатов Алмазного фонда России.

Современные работы уральских камнерезов привез на выставку Фонд семьи Шмотьевых, рассказала ТАСС замдиректора фонда по проектам в сфере культуры Людмила Будрина. "Нас пригласили во внеконкурсную программу, мы показываем то, чего нет в конкурсе, но то, что существует в камнерезном деле сегодня. Все произведения, которые мы привезли на выставку, созданы в течение последних десяти лет. Это современные работы уральских камнерезов", - сказала собеседница агентства. По ее словам, большинство представленных фондом работ выполнены в технике "объемная мозаика", а одна работа сделана всего из двух блоков камня. "Камень часто диктует свой характер, диктует форму будущего произведения, диктует какое-то колористическое настроение", - отметила Будрина.

Как сообщает пресс-служба ГИМ, для знакомства с авторами, обмена творческим опытом в сфере ювелирного искусства в течение двух месяцев по четвергам, субботам и воскресеньям будут проводиться Дни автора, мастер-классы для студентов профильных учебных заведений, любителей и почитателей ювелирного искусства.

Экспозиция будет открыта до 16 апреля 2022 года.