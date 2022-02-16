Картину Пикассо из коллекции Эрмитажа впервые выставили в Италии

РИМ, 16 февраля. /ТАСС/. Картина Пабло Пикассо (1881-1973) из коллекции Государственного Эрмитажа "Молодая дама" впервые выставляется в Италии. Полотно, написанное в 1909 году в стиле аналитического кубизма, было представлено широкой публике во вторник Фондом Альды Фенди в залах Дворца носорога в центре итальянской столицы.

Как сообщили в Фонде, "выставка одной картины" вписана в обширный контекст культурных явлений начала ХХ века, включая музыку и балет. Кураторы также рассказывают о связи испанского художника с Италией через дружбу с итальянским актером и режиссером театра и кино Рафом Валлоне (1916-2022).

Отдельный раздел посвящен русскому коллекционеру Сергею Щукину (1854-1936), чье собрание легло, в частности, в основу коллекции французской модернистской живописи Эрмитажа. Он приобрел портрет, на котором изображена возлюбленная Пикассо Фернанда Оливье, непосредственно у художника, с которым познакомился в Париже. В мастерскую Пикассо Щукина впервые привел Анри Матисс. Кураторы выставки полагают, что коллекция кубизма Пикассо, которую Щукин показывал молодым русским художникам, послужила толчком к формированию русского авангарда.

Фонд Альды Фенди не в первый раз сотрудничает с Эрмитажем при содействии действующего на Апеннинах центра "Эрмитаж-Италия". Ранее уже проводились выставки экспонатов из коллекции санкт-петербургского музея - выставлялась картина Эль Греко (1541-1614) "Апостолы Петр и Павел", а в начале 2018 года Эрмитаж предоставил для выставки уникальную и единственную скульптуру Микеланджело в России - "Скорчившийся мальчик".

Альда - одна из пяти сестер, продолживших развитие модного дома, основанного родителями - Аделе и Эдоардо Фенди. Альда Фенди в 2001 году обратилась к искусству и вместе с дочерьми основала фонд. Его меценатская деятельность началась с реставрации руин античной базилики Ульпии на форуме Траяна. Часть ее обнаружилась под домом, где располагается представительство "Фенди". Затем фонд отреставрировал здание XVII века у Бычьего форума, с другой стороны Палатинского холма. В нем и расположилось выставочное пространство общей площадью 3,5 тыс. метров. Впервые выставка там состоялась в 2006 году.