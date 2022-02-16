Alina Pash отказалась от участия в "Евровидении-2022"

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Певица Alina Pash, победившая в национальном отборе Украины на "Евровидение-2022", сообщила, что отказывается от участия в конкурсе в связи с ситуацией, связанной с ее посещением Крыма в 2015 году.

"Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и давлению <...>, угрозам, а также абсолютно неприемлемой формулировке, которую позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины. <...> Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидение", - написала Alina Pash в Instagram в среду.

Певица заверила, что соблюдает законы Украины.

Alina Pash победила в национальном отборе Украины на конкурс "Евровидение-2022" 12 февраля. Еще до начала финала отбора поклонники конкурса устроили акцию протеста в связи с тем, что певица ранее в интервью призналась, что в 2015 году выступала в Крыму. Позднее исполнительница предоставила документ, который свидетельствовал, что она пересекла границу Украины с Крымом на законных основаниях, однако в дальнейшем Госпогранслужба страны сообщила, что ей неизвестно, о каком документе идет речь. В связи с этим на певицу обрушилась критика в социальных сетях, а организаторы конкурса на Украине приняли решение в пятницу рассмотреть вопрос об участии Alina Pash в "Евровидении-2022".