Симфонии Стаса Намина прозвучат на фестивале "Черешневый лес" в Зарядье

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Концерт симфонической музыки Стаса Намина пройдет в четверг в московском зале "Зарядье" в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Об этом сообщила в среду пресс-служба Стаса Намина.

"17 марта в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в зале "Зарядье" в исполнении государственного симфонического оркестра "Новая Россия" прозвучат три симфонических произведения Стаса Намина: сюита "Осень в Петербурге", симфония Centuria S-Quark в сопровождении хореографической композиции, а также фрагменты нового балета "Пороки и любовь", - говорится в сообщении.

Первое отделение концерта посвящено сюите "Осень в Петербурге", дирижировать будет Юрий Башмет, рассказали в пресс-службе. Стас Намин начал писать сюиту в 1990-х годах и завершил работу над ней уже в 2010-х годах, когда полностью сконцентрировался на симфонической музыке. Впервые сюита полностью прозвучала в Московском международном доме музыки в 2011 году в исполнении Русского федерального симфонического оркестра.

Также в первом отделении концерта лауреат XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Константин Емельянов (фортепиано) в сопровождении симфонического оркестра исполнит фрагменты балета "Пороки и любовь", созданного Стасом Наминым по мотивам скульптурной композиции Михаила Шемякина "Дети - жертвы пороков взрослых".

Во втором отделении прозвучит симфония Centuria S-Quark, в качестве дирижера приглашен Ли Рейнольдс (Великобритания), записавший ее в 2016 году в студии Abbey Road с Лондонским симфоническим оркестром. Исполнение будет сопровождаться оригинальной пластической композицией, созданной в Театре Стаса Намина хореографом Екатериной Горячевой и получившей признание на Международном фестивале современного экспериментального театра в Каире в 2018 году, рассказали в пресс-службе.