В Сочи покажут два премьерных спектакля в ходе юбилейного Зимнего фестиваля искусств

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Премьерные показы двух спектаклей, один из которых - по произведению Федора Достоевского "Кроткая", а второй - по одному из произведений Генрика Ибсена, запланированы в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств, открывшегося в Сочи. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в среду народный артист СССР Юрий Башмет.

"Фестиваль - это возвращение человека к человеку, он очень расширился - и по количеству, и по качеству. Фестиваль силен тем, что это фестиваль искусств: здесь и джаз, и классическая музыка, обязательно и премьеры мировые. В этом фестивале будет завтра две премьеры, мощные постановки - премьерные два спектакля в сочинском фестивале. Я с нетерпением жду премьерных спектаклей. Это "Кроткая" по Достоевскому и по Ибсену спектакль - это будет совсем премьера с музыкой Валерия Воронова", - сказал Башмет.

Он отметил, что визитной карточкой фестиваля является спектакль "Не покидай свою планету" с Константином Хабенским. Также, по словам Башмета, большую популярность имеет спектакль "Маленький принц". "Триумфально продолжает свое шествие, за пять с небольшим лет в Москве сыгран 96 раз", - резюмировал Башмет.

Константин Хабенский считает, что постановкой по мотивам "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери ее создатели "попали в зрителя". "Мне кажется, что отгадка в том, что мы пытаемся говорить о тех вещах, которые кажутся слишком простыми, и о которых может быть даже неприлично разговаривать: о любви, о дружбе, о душе. Мы пытаемся об этом говорить языком Экзюпери. Если пользуется таким зрительским вниманием, наверное, мы попали в зрителя", - сказал Хабенский.

Начальник управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова в ходе пресс-конференции также добавила, что молодые зрители смогут посещать программу фестиваля, используя "Пушкинскую карту".

XV Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета открылся в среду в Сочи. В Зимнем театре будут показаны премьеры и лучшие спектакли, созданные для фестиваля за 15 лет его существования.