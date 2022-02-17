МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Писатель и режиссер Евгений Гришковец отпразднует 55-летие в кругу семьи и друзей в Москве.

"Я буду праздновать юбилей в Москве, потому что там легче собраться с моими знакомыми, друзьями, чем им приехать в Калининград (писатель вместе с семьей живет в Калининграде). Напишу текст и прочитаю для друзей, вот и все. Никаких других традиций у меня в этот день нет", - рассказал Гришковец в беседе с ТАСС.

По словам Гришковца, свой 55-летний возраст он пока не ощущает. Единственное, что отметил писатель, отсутствие настроения. "Новый возраст пока никак не ощущается. Я сейчас нахожусь в не очень приподнятом настроении и, пожалуй, вообще бы никак не отмечал юбилей. Но тем не менее есть какое-то количество людей, которых я люблю, которым нужно дать возможность меня поздравить. Лучшего пожелания для себя я, пожалуй, не знаю. Поэтому очень хотел бы его услышать", - пояснил он.

Как исполняются желания

По словам Гришковца, ему регулярно приходит обратная связь после его выступлений. В том числе об исполнении желаний, которые он предлагает загадать особенным образом в конце одного из своих моноспектаклей "ОдноврЕмЕнно". "Обратная связь приходит регулярно. Люди много раз рассказывали, что желания исполняются", - поделился писатель.

Гришковец известен как автор пьес "ОдноврЕмЕнно", "Дредноуты", "Сатисфакция", книг "Театр отчаяния. Отчаянный театр", "Рубашка", "Реки", Зима", "Планка", "Асфальт" и других. При этом оказавшим наибольшее влияние на его жизнь писатель даже спустя годы называет свой первый моноспектакль "Как я съел собаку", поставленный в 1998 году.

"Спектакль "Как я съел собаку" полностью изменил мою жизнь. Я придумал его еще в то время, когда жил в городе Кемерово. В процессе создания этого спектакля я думал закончить и с театром, и с искусством, и поступать на юридический факультет. Но спектакль сделал меня известным артистом и писателем", - рассказал Гришковец.

Как признался Гришковец, во время своих выступлений он предпочитает четко следовать заранее написанному тексту. Однако зачастую в процесс вмешиваются обстоятельства. Свою роль играет и публика.

"Я всегда довольно четко следую своему тексту. Но происходят разные события. Что угодно может произойти во время спектакля, что требует изменений. Сокращение, удлинение. Спектакли, проходящие в Ростове-на-Дону или в Архангельске, это совершенно разное, так как там абсолютно разная по темпераменту публика. Поэтому и спектакли отличаются друг от друга", - сказал он.

О наставнике и преемниках

Своим учителем на современной сцене, наставником Гришковец считает Михаила Жванецкого (1934-2020), который видел в нем "следующего человека, говорящего в одиночку что-то существенное и вызывающее смех".

"Во многом именно своим образом творческой жизни Жванецкий действительно был для меня наставником. Но я делаю спектакли, а он всегда был эстрадным писателем, в лучшем смысле этого слова. Сейчас я начал делать то же самое, выходить на концерты с миниатюрами, маленькими литературными произведениями. В основном смешными. И мне сейчас это нравится. Но я не вижу в данный момент молодых людей, которые были бы увлечены русской традицией эстрадного литературного чтения. Они увлечены чем-то другим. Но мы познакомились с Жванецким, когда ему было за 70. Подождем", - заключил он.

Драматург и режиссер Гришковец родился 17 февраля 1967 года в Кемерово. В 1984 году поступил на филологический факультет Кемеровского государственного университета, на втором курсе был призван в армию. В 1990 году организовал независимый театр "Ложа". За свой первый моноспектакль "Как я съел собаку" Гришковец получил престижную театральную премию "Золотая маска" в двух номинациях. Почетный гражданин Калининграда и Кемерова. В конце 2021 года был избран на пост председателя Общественного совета при ФСИН России.