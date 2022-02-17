Премьера нового сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" состоится 6 марта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Многосерийная психологическая драма Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", которая затрагивает тему сексуального насилия и отношения к нему в обществе, выйдет в онлайн-кинотеатре KION 6 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

"Премьера психологической драмы "Обоюдное согласие", нового оригинального сериала линейки KION Originals, эксклюзивно состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре KION", - рассказали в пресс-службе.

Сериал расскажет историю молодой учительницы русского языка и литературы, которая после вечеринки на яхте подает заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых - ее друзья, с которыми она провела вечер. Обстоятельства дела вызывают вопросы у сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников. Помочь ей решается опытный следователь, который в скором времени планирует выйти на пенсию.

Роли в проекте исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Борис Щербаков и другие артисты. Сериал создавался компаниями KION (МТС Медиа) и "Медиаслово". Всего зрителей ожидает шесть эпизодов.

"Авторы "Обоюдного согласия" поднимают острую тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе. По ходу развития сюжета зрители увидят разную реакцию со стороны общества - принятие и осуждение жертвы. Помимо этого, сериал обращает внимание на проблемы психологической реабилитации тех, кто пережил насилие", - отметили в пресс-службе.

Валерия Гай Германика, ученица документалистки Марины Разбежкиной, начинала карьеру также как режиссер документального кино. Ее игровым дебютом стал фильм "Все умрут, а я останусь" (2008), который показали в секции "Неделя критики" Каннского кинофестиваля. Среди работ Гай Германики сериалы "Школа" (2008), "Краткий курс счастливой жизни" (2011), картины "Да и да" (2014), "Масленный волк" (2019) и другие.