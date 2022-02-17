Новое здание национального татарского театра в Казани разработают архитекторы трех стран

КАЗАНЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала (ТГАТ) объявили в Казани. Над проектом нового здания будет работать консорциум архитекторов из России, Японии и Германии, сообщил в четверг мэр города Ильсур Метшин.

"Победителем конкурса проектов на реконструкцию здания театра имени Галиаскара Камала стало архитектурное бюро "Ваухаус". Преимущество команды от бюро Bespoke, занявшего второе место, составило 0,7 балла", - сказал Метшин. В бюро "Ваухаус" входят компании Kengo Kuma&Associates из Токио, Werner Sobek AG из Штутгарта и "ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича" из Казани.

В новом здании должны появиться три зала - Большой, Универсальный и Восточный, креативно-образовательные лаборатории, общественная зона, а также репетиционные и административные помещения. Реализация проекта-победителя запланирована на 2026 год.

Метшин отметил, что значение театра не только для Казани, но и для всего татарского мира сложно переоценить. "Театр находится на озере Кабан, в самом сердце Казани. Очень важно, чтобы новое здание гармонично вплелось в контекст набережной озера Кабан и всей Старо-Татарской слободы, став ее достопримечательностью", - сказал мэр.

Днем рождения ТГАТ считается 22 декабря 1906 года. В этот день состоялся первый публичный спектакль на татарском языке. C 1985 года театр занимает здание-парусник на берегу озера Кабан и является одной из визитных карточек Казани.

Концепция победителя

Новое здание задумано как часть топографии места. Около театра планируется разбить парк с пешеходными маршрутами и рекреационными зонами, интегрированными с уже существующими набережными. Концепция освещения - теплое нутро фойе с постепенным растворением света по треугольным панелям фасада. В отделке интерьера будут присутствовать панели с традиционным татарским орнаментом.

Фойе визуально соединит город и озеро и будет выглядеть как "городская гостиная". Со всех сторон будут организованы входы, создающие маршруты для движения посетителей, а также обеспечивающие естественный свет и вентиляцию.

Конкурс разработки нового здания театра

Конкурс проходил в два этапа. Его география охватила 87 компаний из 14 стран. 537 архитекторов со всего мира отправили заявки на участие. На втором этапе, в октябре 2021 года, было выбрано восемь консорциумов-финалистов.

В жюри конкурса под председательством мэра Казани вошло более 30 представителей мира архитектуры, городского развития, театрального искусства. Среди них: директор премии Aga Khan Award Фаррух Дерахшани, главный режиссер Театра Камала Фарид Бикчантаев, основатель Archdaily.com Дэвид Базульто, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов, народная артистка России Чулпан Хаматова, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов.

Три лучшие концепции получат вознаграждение в размере 2,5 млн, 1,5 млн и 1 млн рублей соответственно.