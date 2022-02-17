Мариинский театр представит в Москве работы молодых хореографов

ТАСС, 17 февраля. Молодые хореографы Мариинского театра 24 февраля покажут в Москве свои спектакли, уже завоевавшие признание на федеральном и международном уровнях. Концерт пройдет на сцене зала "Зарядье", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Благотворительного фонда Валерия Гергиева.

"24 февраля гостей и жителей столицы ждет незабываемый вечер с ярким названием "Чувства и танцы". Молодые хореографы Мариинского театра представят серию балетных спектаклей, которые с первых секунд окунут зрителя в атмосферу невероятной пластики и ритма", - отметили организаторы.

В первом отделении гостей вечера ждет одноактный балет "Бык на крыше" на музыку Дариюса Мийо в хореографии Владимира Варнавы. "Мелодии, ставшие основой спектакля, композитор написал под впечатлением от путешествия в Бразилию. У Владимира идея постановки родилась в Мексике, где его поразило отношение местных жителей к смерти - светлое и даже веселое. Хореограф задумал показать карнавал в аду: там танцуют черти, люди, и сама смерть пускается в пляс", - рассказали в фонде.

Второе отделение откроет номер Александра Сергеева "Не вовремя" на музыку Эйтора Вила-Лобоса. Также в программу войдет работа Ильи Живого на музыку Арво Пярта A Flashback, представленная в Лондоне в 2018 году.

В третьем отделении зрители увидят балет Максима Петрова на музыку Настасьи Хрущевой "Русские тупики II", ставший лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска" в 2021 году за лучшую работу хореографа и удостоенный высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" в категории "Лучший балетный спектакль малой формы".

Вечер пройдет под аккомпанемент Симфонического оркестра Мариинского театра. За дирижерский пульт встанет Арсений Шупляков, партии для фортепиано исполнят Эдуард Кипрский и Настасья Хрущева.