Восемь новых выставок откроются в пространстве Cube.Moscow

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Порядка восьми новых выставок откроются в пространстве арт-платформы Cube.Moscow 26 февраля. Об этом сообщили ТАСС в четверг организаторы.

"Двадцать шестого февраля 2022 года в пространстве арт-платформы Cube.Moscow открываются восемь новых выставок. В большом зале Arts Square Gallery представит персональную выставку петербургского художника Виктора Забуги "Я в Москве". Также откроется выставка NFT-искусства SHIP: Future Artists Tokyo 2022, созданная на основе работ, представленных в коллекции японской NFT-платформы FAT", - рассказал собеседник агентства.

Организаторы добавили, что на диджитал-выставке покажут работы 24 японских художников. Также Gallery Shtorm привозит в Москву выставку швейцарского художника Конора Маккриди Moscow Blues, посвященную российской столице.

"В галерее "Алиса" откроется первая персональная выставка Ксении Финогеевой Indoor Warriors. На ней будут представлены живописные холсты, в которых художница изображает застывших словно во сне "воинов", вырванных из их повседневной жизни. В стенде Arts Square Gallery откроется выставка художника, основателя ленинградской группы "Митьки" Александра Флоренского", - рассказал собеседник агентства.

Также галерея "КультПроект" представит проект "Свет Фавора". Это цикл работ Владимира Наседкина под названием "Фаворский свет. Созвездия горы".

О пространстве

CUBE - арт-платформа с миссией популяризовать современное искусство в России, повысить уровень присутствия российского современного искусства и интереса к нему в мире, а также способствовать расширению знакомства российской аудитории с мировым современным искусством.