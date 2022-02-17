Минкультуры заявило, что новый устав театра Вахтангова разграничит полномочия руководства

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Директор театра имени Евгения Вахтангова получит право назначать худрука, при этом с худрука будут сняты административные задачи, чтобы он мог сосредоточиться на творческой составляющей. Соответствующие изменения, внесенные в устав культурного учреждения, не повлияют на работу коллектива, сообщает пресс-служба Минкультуры.

"По просьбе художественного руководителя театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса Минкультуры России утверждена обновленная редакция устава Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Изменения коснулись структуры управления учреждением. Так, ведомство будет заключать контракт с директором театра, который в свою очередь наделяется правом назначать художественного руководителя", - рассказали в министерстве.

Как подчеркнули в пресс-службе, нововведения не повлияют на работу коллектива, новый устав лишь технически разграничивает полномочия руководителей театра. "При этом с художественного руководителя снимаются административные задачи, и он сможет полностью сконцентрироваться на творческой составляющей. Кроме того, театр им. Евгения Вахтангова одно из тех учреждений, где сложился крепкий тандем директора и художественного руководителя. Римас Туминас был и остается на своей должности, также, как и главным режиссером останется Юрий Бутусов", - пояснили в Минкультуры.

Предыдущая версия устава была учреждена более 10 лет назад, за этот период в работе театрального менеджмента и отечественных театров в целом произошли значительные изменения, заключили в министерстве.