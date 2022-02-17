Российская государственная библиотека проведет первый саммит национальных библиотек мира

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская государственная библиотека (РГБ) инициирует первый саммит национальных библиотек мира. Мероприятие будет приурочено к 160-летию, которое "Ленинка" отмечает в 2022 году, сообщил в четверг генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

"В РГБ впервые пройдет саммит национальных библиотек мира. Он будет посвящен и 160-летию нашей библиотеки. Но самое главное - должна появиться московская повестка дня в деле развития национальных библиотек, которая будет поддержана государством", - сказал он на пресс-конференции к Международному дню родного языка, который будет отмечаться 21 февраля.

РГБ надеется собрать в своих стенах лидеров библиотечной отрасли из стран дальнего и ближнего зарубежья, а также директоров ведущих национальных библиотек России - тех, кто задает вектор развития отрасли.

"Будут подняты глобальные вопросы, с которыми столкнулось библиотечное сообщество, - рассказала ТАСС начальник пресс-службы РГБ Елена Ватолина. - Сегодня библиотека переживает эпоху ренессанса: принятие стратегии, запуск национальных проектов по модернизации региональных библиотек, цифровизация фондов, в частности оцифровка книжных памятников, что дает возможность читателям пользоваться уникальными фондами в любом уголке страны. Задача саммита - определить основные долгосрочные приоритеты развития и взаимодействия правительств и крупнейших библиотек в целях сохранения национальной исторический памяти и мирового наследия".

Пока точные сроки саммита и его формат находятся не определены из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. "Конечно же, мы будем стремиться к тому, чтобы участники присутствовали очно. Если не в этом году, то в следующем точно реализуем эту идею", - добавила собеседница агентства.