Центральный военно-морской музей Петербурга откроет выставку в год 350-летия Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Центральный военно-морской музей Петербурга откроет в год 350-летия со дня рождения Петра I большую выставку, посвященную русскому императору. Как рассказал в четверг на пресс-конференции ТАСС заместитель директора по научно-экспозиционной и выставочной работе Центрального военно-морского музея Сергей Курносов, выставка займет почти весь музейный комплекс на площади Труда.

"Впереди у нас еще несколько знаковых проектов, связанных с Петром I. <…> Но самым большим проектом во всех отношения станет для нас выставка под названием "Под штандартом Петра Великого". К этой выставке, которая займет сразу несколько залов, по сути своей весь выставочный комплекс нашего музея на площади Труда. К этой выставке приурочено издание художественного альбома, где будут представлены все вещи Петра и петровской эпохи в нашем собрании, а также проведение научной конференции "Петр I - основатель регулярной армии и флота России", - рассказал Курносов.

"Выставка будет значительной и по объему экспозиционного пространства, и по количеству предметов, большинство из которых являются уникальными реликвиями. Будут представлены экспонаты не только петровской эпохи, но и те вещи, которые Петр держал в своих руках", - добавил Курносов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, открытие выставки запланировано на апрель 2022 года. Она продолжает цикл мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I. Кроме этого, в филиале Центрального военно-морского музея в Балтийске запланировано открытие таблички в честь посещения этого места Петром Великим. Именно здесь русский царь учился бомбардирскому делу и даже получил патент на звание бомбардира.

Центральный военно-морской музей - один из крупнейших морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры - хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I 24 января 1709 года. За три века своего существования музей собрал огромное количество ценнейших предметов, отражающих важнейшие события истории флота. В фондах музея их хранится более 700 тыс., в том числе свыше 13 тыс. предметов корабельной техники, более 11 тыс. единиц холодного и огнестрельного оружия, свыше 62 тыс. произведений изобразительного искусства. Также коллекция музея насчитывает 56 тыс. предметов формы одежды, наград и знаков, флагов и знамен, свыше 44 тыс. документов и рукописей, около 300 тыс. фотографий и негативов, сотни тысяч чертежей.