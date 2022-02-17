Ural Music Night планируется провести 24 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Организаторы планируют провести крупнейший на Урале музыкальный фестиваль Ural Music Night 24 июня. Об этом сообщается в четверг на странице фестиваля во "ВКонтакте".

"Наконец-то, мы готовы анонсировать дату Ural Music Night 2022. 24 июня, 2022 год", - говорится в сообщении.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2021 году фестиваль прошел 22 октября. Традиционно на Ural Music Night представляют практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.