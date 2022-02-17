Число международных мероприятий с участием киноидустрии РФ возросло в пять раз с 2019 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Количество международных мероприятий, в которых представлена российская киноиндустрия, увеличилось с 2019 года практически в пять раз - с восьми до 42. Об этом в четверг сообщила гендиректор "Роскино" Евгения Маркова на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"Евгения Маркова рассказала, что [с 2019 года] <...> число международных мероприятий, где была представлена российская индустрия, возросло с восьми до 42", - сообщила пресс-служба Минкультуры.

Маркова отметила, что запуск экспортного бренда Russian Content Worldwide способствовал повышению прозрачности индустрии для международных игроков. Глава "Роскино" добавила, что запланированы мероприятия в рамках "Русских сезонов". Как сообщила пресс-служба Минкультуры, компания продолжит проводить недели кино и будет участницей кинорынков. Предпологается, что будет расширена география мероприятий.