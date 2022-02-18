Размер господдержки для игровых фильмов впервые составит 100 млн рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минкультуры РФ впервые утвердило единый размер господдержки для игровых недебютных фильмов, сумма составит до 100 млн рублей на проект. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Впервые определен единый размер господдержки для игровых фильмов, кроме дебютных, - до 100 млн рублей для проекта. Минкультуры России проводит отдельные конкурсы на предоставление финансирования авторских и экспериментальных фильмов, фильмов для детей и фильмов социально значимой тематики. <…> Единый максимальный размер субсидий для игровых фильмов - это активная помощь государства в создании актуальных произведений киноискусства и фильмов социально значимой тематики", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что бюджет и постановочная сложность картины определяется сценарием и художественной составляющей, а не тематикой проекта и его целевой аудиторией.

Как уточнили в министерстве, ранее допустимый размер субсидии на производство авторского фильма составлял до 50 млн рублей, на создание детского или социально значимого кино - до 70 млн рублей.

Максимальный размер поддержки игровых дебютов увеличили до 50 млн рублей на проект (в 2021 году - 30 млн рублей). Сумма финансирования игровых фильмов на стадии завершения производства составит до 30 млн.

Развитие кинопроизводства, вложения онлайн-видеосервисов в создание эксклюзивного контента, экономические последствия пандемии COVID-19 привели к значительному увеличению бюджетов, подчеркнули в пресс-службе.