Автор мультфильма "Боксбалет" столкнулся со сложностями в организации поездки на "Оскар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Режиссер Антон Дьяков, чей мультфильм "Боксбалет" номинирован на "Оскар", столкнулся со сложностями в организации поездки на церемонию вручения кинопремии. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции, прошедшей на площадке петербургского пресс-центра ТАСС.

"На самом деле сейчас происходит какая-то очень странная, бешеная ситуация с этим выездом гипотетическим туда. Видимо, не самое веселое время для оскаровских вояжей, потому что у меня не было никогда и нет - я не был в США - у меня нет визы. Там особого рода нужны прививки. Сейчас мне помогают люди со студии, ищем любую возможность, как мне получить эту визу, как получить прививку, как это синхронизировать, чтобы все это сошлось <...> Чем это все кончится, я абсолютно не знаю", - сказал Дьяков, отвечая на вопрос журналиста о планах посетить церемонию вручения "Оскара" лично.

Режиссер также подтвердил, что его пригласил в гости американский мультипликатор Джон Маскер ("Аладдин", "Моана" и другие). "Да, он позвал. Я и вчера с ним переписывался. Милейший человек и вообще легенда", - сказал Дьяков. Он признался, что общение с выдающимися коллегами по цеху для него было бы основной радостью от поездки в США. "Церемония, эти все вещи - <…> я сильно далек. Хотя, наверное, это весело", - добавил он.

Мультфильм "Боксбалет" вошел в число номинантов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм". Картина рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране. В число номинантов также включили картины "Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн, "Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса, "Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза, "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.

"Боксбалет" уже был отмечен премией "Икар", а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале "Короче". Церемония награждения победителей премии "Оскар" намечена на 27 марта.