Студия "Мельница" нашла прокатчика мультфильма "БоксБалет"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Студия анимационного кино "Мельница" определилась с прокатчиком мультфильма "БоксБалет", который в этом году выдвинут на премию "Оскар". Об этом на пресс-конференции ТАСС в пятницу сообщил режиссер картины Антон Дьяков.

"Я знаю, что студия "Мельница" (на которой создавался мультфильм - прим. ТАСС) нашла прокатчика <…> Я подробностей не знаю. Я знаю, что мысли есть, как это все донести лучшим образом. Вероятно, это отчетливо мы будем [понимать] после всех фестивально-оскаровских [событий]", - сказал Дьяков, отвечая на вопрос о прокатной судьбе мультфильма.

Кроме того, режиссер рассказал, что не собирается создавать продолжение "БоксБалета", несмотря на открытый финал.

"В этом открытом финале и есть весь смысл. Мне хотелось, чтобы зритель еще "погулял" с фильмом, пожил. Для меня это гораздо важнее. Я думаю, что у каждого свое [впечатление] от просмотра. А что же с ними дальше? Если зритель задает себе этот вопрос, я считаю, что я сделал все правильно", - отметил он. Свой ответ Дьяков предпочитает не называть. "У меня есть свои какие-то соображения по этому поводу. Но я очень уважаю зрителя, поэтому я его стимулирую к его размышлениям. Я не хочу ему все разжевать. Я знаю, что зритель - не дурак. Он все сам поймет", - сказал он.

Говоря о прототипах героев "БоксБалета", Дьяков отметил, что это собирательные образы. "Мне очень важно такое качество, чтобы человек посмотрел и сказал: "Ой, он кого-то мне напоминает". Скорее это мне интереснее", - признался он.

Режиссер не исключил, что еще вернется в Петербург, чтобы поработать над новыми проектами. "Есть идеи, сценарии, над которыми мы сейчас работаем. Может быть, это не в этом году случится, когда мы "доплывем" до каких-то производств. Уверен, что мы должны еще что-то сделать", - сказал он.

Среди своих любимых анимационных работ Дьяков назвал "Остров сокровищ", "Айболит", "Капитан Врунгель", а также картины японских аниматоров Едзи Кури и Исао Такахаты.

О "БоксБалете"

Мультфильм "Боксбалет" рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране. Он уже был отмечен премией "Икар", а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале "Короче".

Церемония награждения победителей премии "Оскар" намечена на 27 марта. Среди других претендентов в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" - картины "Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн, "Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса, "Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза, "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.