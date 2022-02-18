В Сочи в необычных местах пройдут органные концерты

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Органные концерты пройдут в Сочи 19 февраля: услышать музыку можно будет в аэропорту, на железнодорожном и морском вокзалах, сообщила в пятницу пресс-служба Сочинского концертно-филармонического объединения.

"XV Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета отмечает юбилей необычными креативными акциями. Одна из них - органные концерты в городских локациях, где классическая музыка соревнуется с архитектурой и вписывается в индустриальный пейзаж. Только в субботу, 19 февраля, жители и гости Большого Сочи смогут услышать голос "короля инструментов" и стать свидетелями захватывающих концертных выступлений вне привычной академической обстановки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 11:00 проект стартует в международном аэропорту Сочи. На электронном органе с поэтичным названием Cantorun Duo итальянской фирмы Viscount органист Тимур Халиуллин, солист Белгородской филармонии, лауреат премии "Органист года" сыграет шедевры композиторов-классиков и популярные композиции нашего времени.

В 14:00 на Железнодорожном вокзале в Адлере Хироко Иноуэ (Япония) и Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды) протестируют акустику здания, построенного специально для Зимних олимпийских игр в 2014 году. Каждый из органистов сыграет соло, а в финале выступления зрителей ожидает музыкальный сюрприз, подробности которого артисты тщательно держат в тайне. Известно, что прозвучит музыка И. С. Баха, П. Чайковского, М. Таривердиева, современного японского композитора М. Мияги.

В 18:00 любителей музыкальной экзотики ждет программа "Киномания" в здании Морского вокзала. Саундтреки из любимых отечественных и зарубежных фильмов - неслучайный выбор органистки, профессора Московской консерватории Евгении Кривицкой. Ведь именно в Морском порту в Сочи снимался советский фильм "Бриллиантовая рука". К солистке присоединятся актер и режиссер Петр Татарицкий, скрипачка, композитор Мария Лазарева, солисты Сочинской камерной филармонии, чтобы вместе вспомнить классические и популярные мелодии из кинофильмов "Солярис", "Пираты Карибского моря", "Список Шиндлера", "Шерлок", "Ромео и Джульетта" и поразмышлять о судьбах их героев.

XV Зимний международный фестиваль искусств (артистический директор - Юрий Башмет) проходит в Сочи с 16 по 27 февраля 2022 года.