В Сочи на международном кинофестивале покажут фильмы из 25 стран

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. VI Международный кинофестиваль Sochi film festival открылся в пятницу. Будут показаны 103 работы из 25 стран, сообщил ТАСС гендиректор компании-организатора "Фестиваль плюс" Виталий Карякин.

"Сегодня состоялось открытие фестиваля, у нас в программе 103 работы из 25 стран мира. Открытие состоялось в конференц-зале отеля "Космос" при полном аншлаге", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в рамках открытия состоялся показ фильма о Герое Советского Союза Евгении Андреевне Жигуленко.

"К нам приехали режиссеры, актеры, операторы из разных уголков России, которые работали над фильмами. После показала зрители могут задавать им вопросы, получается интерактивное общение", - добавил Карякин.

Фестиваль продлится до 20 февраля, вход на все показы свободный.