Цирк Никулина представил новое шоу "Почти серьезно"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский цирк Никулина представил премьеру нового шоу "Почти серьезно", посвященного 100-летию со дня рождения Юрия Никулина, программа включает уникальные номера, в частности перекрестный воздушный полет, и основана на книге артиста, имя которого носит цирк. Об этом сообщил журналистам гендиректор и художественный руководитель цирка Максим Никулин в преддверии премьеры нового шоу.

"Отец говорил, что цирк - такое искусство, которое должно удивлять, радовать и немножко пугать. Когда это все смешано в нормальных, грамотных пропорциях, тогда получается настоящий цирк. И мы эту цитату использовали в программке", - сказал Максим Никулин.

По его словам, специально для этого шоу артисты придумали номер с перекрестным воздушным полетом. "Такое было давно, и уже всеми забыто. И в мире сегодня такого нет, потому что это очень трудно и практически не осталось людей, которые могут вспомнить и рассказать, как это делать. Это перекрестный полет, это не в одну сторону, а сразу в четыре", - рассказал худрук. Нет, по его словам, и аналога номера Сергея Нестерова, выступающего с белыми тиграми.

Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Худрук поблагодарил фонд за поддержку, добавив, что без этого, возможно, не было бы сегодняшней премьеры.

Первый заместитель гендиректора ПФКИ Игорь Соболев напомнил, что проект цирка победил на первом конкурсе фонда. "Балл он набрал реально очень высокий - 80 из 100 - на уровне самых лучших проектов, которые мы финансируем. Здесь есть все: есть соединение семейных династий и выдающихся деятелей циркового искусства, есть соединение добрых смыслов и высоких современных технологий. Есть очень значимая и весомая поддержка партнеров - почти втрое более высокий уровень софинансирования, чем предоставленный нами грант", - сказал Соболев. Он с сожалением сообщил, что на второй конкурс ПФКИ заявлено не много проектов в сфере циркового искусства.

Знакомство с Никулиным

Автором проекта выступил худрук Максим Никулин, режиссерами-постановщиками - Евгений Шевцов, Ольга Полтарак, Юлия Кашкина. Новое шоу знакомит зрителей с жизнью Юрия Никулина - клоуна, актера кино и фронтовика. "Юрий Владимирович прожил долгую интересную жизнь, о которой написал книгу. Собственно говоря, эта книга "Почти серьезно" и является сценарием для нашего спектакля", - рассказал главный режиссер цирка Евгений Шевцов. Он сообщил, что программа охватывает все вехи жизни артиста - от первого посещения цирка до последних дней, включая военное время, встречу с женой, несколько номеров сделаны в формате кино. Заканчивается представлением воссозданием виртуального образа Юрия Никулина.

В шоу представлены многие жанры: жонглеры, воздушные гимнасты, перекрестный полет, животные, акробаты, клоуны, балет и оркестр, перечислил режиссер. "Цирк будет во всей своей красе обязательно", - заверил он.

В программе задействованы дрессированные белые тигры, лошади, собаки. Дрессировщик белых тигров Сергей Нестеров рассказал, что с началом пандемии они не работали несколько месяцев. "Была такая мысль, что они отвыкли, но две-три репетиции - им было даже интересно, я видел, что они соскучились", - сказал он. Отвечая на вопрос о секретах дрессировки, Нестеров отметил, что никаких секретов нет, никто животных не заставляет. "Я даже не люблю, когда называют укротителем, дрессировщиком, мы больше - тренера, больше стали зоопсихологами", - пояснил он.

О Никулине

Юрий Никулин - народный артист СССР, советский и российский артист цирка, киноактер, цирковой режиссер, директор цирка на Цветном бульваре. Он родился 18 декабря 1921 года в Демидове (ныне Смоленская область). В Великую Отечественную войну воевал под Ленинградом. После окончания войны поступил в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. Первое выступление на манеже состоялось в 1948 году. В 1981 году перешел на должность главного режиссера цирка на Цветном бульваре. С 1983 года являлся директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре.

Артист дебютировал в кино в 1958 году в эпизодической роли пиротехника в фильме "Девушка с гитарой". Позднее он сыграл во многих популярных советских фильмах, среди которых "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Старики-разбойники", "Когда деревья были большими". Актер скончался 21 августа 1997 года на 76-м году жизни.