Цирк на Фонтанке представит мюзикл на воде "Одиссея" по мотивам античных мифов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Цирк на Фонтанке представит в субботу премьеру мюзикла на воде "Одиссея" с элементами театрализации по мотивам одноименной поэмы Гомера. Роль главного героя исполнит в этом шоу лауреат международных вокальных конкурсов Алексей Коновалов.

"Режиссер спектакля Виктория Коновалова, ученица Романа Виктюка, предлагает зрителю новое прочтение поэмы Гомера, рассказанной с помощью выразительных средств цирка, театра и оперетты. В "Одиссее" цирковые номера сочетаются с оперным вокалом, лазерным шоу и водной стихией. Особую атмосферу создает музыка композитора Святослава Мелика, написанная специально для этого спектакля", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы Росгосцирка.

Манеж Цирка на Фонтанке наполнится водой, превратившись в море, по волнам которого главный герой отправится на поиски затонувшей амфоры, хранящей тайны прошлого. В этом путешествии Одиссея ждет встреча с силачом Циклопом, Медузой Горгоной, с русалками, демонстрирующими чудеса синхронного плавания. Особую роль играют в этом шоу дрессированные животные - морские котики, шимпанзе, павианы, дикобразы, еноты, попугаи.

Создатели водной феерии, развлекая, знакомят детей с древнегреческими мифами и ведут диалог со зрителями на общечеловеческие темы, о вечном противостоянии добра и зла.

В летописи Цирка на Фонтанке, старейшего стационарного цирка России, было немало водных представлений. Так, в 1951 году здесь был поставлен аттракцион "Праздник на воде", идеологически выдержанный в духе того времени, с портретом Сталина. А самым загадочным в этом жанре остается аттракцион "Водная феерия" народного артиста РСФСР, иллюзиониста Ильи Символокова, который на глазах у зрителей добывал для своего представления огромные количества воды "из ничего и ниоткуда".