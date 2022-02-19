БДТ представит премьеру спектакля "Елизавета Бам" по Даниилу Хармсу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) представит в субботу премьеру спектакля "Елизавета Бам" в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса. Мастер обратился к одноименной пьесе и другим произведениям Даниила Хармса, а также поэтов-обэриутов Александра Введенского и Николая Олейникова.

"Даниил Хармс думал о сюжете, который может дать только театр. Для меня пьеса "Елизавета Бам" - метафизический детектив, где вопросов много, а ответов нет и не может быть. Искусство для обэриутов было как противоядие от смерти и от того кровавого времени, в котором они жили", - рассказал журналистам режиссер-постановщик, выступивший также и автором текста.

Как он полагает, главную героиню можно ассоциировать с воплощением искусства. "Настоящее искусство всегда обитает в самых неожиданных местах, в "малых мира сего" или в детях. Возможно, поэтому обэриуты так талантливо писали для детей. Возможно, и пьеса "Елизавета Бам" была бы игриво детской, если бы не была такой страшно взрослой", - заключил режиссер.

Уже более 30 лет он исследует творчество Хармса, повлиявшего на формирование его театрального мировоззрения. Для него принципиально важно, что произведения этого писателя - не абсурд и не анекдоты, а высокое искусство, большая литература.

Для режиссера по-особому знаменательно, что премьера спектакля спустя 100 лет состоится на набережной реки Фонтанки - как это было у Хармса в день премьеры "Елизаветы Бам" в 1928 году.

Над спектаклем работала литовская постановочная группа. Сценографию создал Гинтарас Макарявичус, музыку написал композитор Гинтарас Содейка. В эту команду вошли также художник по костюмам Юлия Скуратова, видеохудожник Артис Дзерве, хореограф Веста-Раса Грабштайте. Художник по свету - Эугениюс Сабаляускас. Роль Елизаветы Бам исполнит актриса Александра Дроздова. Среди действующих лиц спектакля есть и сам Даниил Хармс, роль которого исполнит Борис Заруцкий.

О режиссере

Один из ведущих театральных режиссеров Литвы Оскарас Коршуновас многие годы был творчески связан с Петербургом. Он - постоянный участник проходящего здесь Международного театрального фестиваля "Балтийский дом". Его предыдущей работой в Санкт-Петербурге минувшим летом стал спектакль "Смерть Тарелкина" по Александру Сухово-Кобылину, решенный в эксцентричном жанре "футуристической кибертрагикомедии".