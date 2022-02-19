БДТ представил спектакль "Женщина и мозг" по пьесе, написанной специально для этого театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) представил в субботу спектакль молодого режиссера Кирилла Вытоптова "Женщина и мозг". Это первая постановка пьесы "Женщина-Фауст разговаривает со своим мозгом", которую драматург Саша Денисова написала специально для БДТ.

Премьера прошла на Второй сцене БДТ в рамках экспериментальной программы "Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре".

"Этот спектакль вырос из коротких текстов драматурга Саши Денисовой, которые она публиковала на фейсбуке. Мне показалось, что ее беседы с мозгом обо всем на свете - от покупки трусов до смысла жизни - очень узнаваемая фактура. Сюжет спектакля - взаимоотношения молодой журналистки Зины и ее Мозга, который обретает вполне человеческие очертания", - рассказал журналистам режиссер-постановщик.

Он просит не относиться к содержанию спектакля как к научному исследованию. По его словам, это череда коротких (иногда смешных) ситуаций, из которых складывается жизнь современной героини, пытающейся понять, как ей выбраться из депрессии. "Зина и Мозг вечно недовольны друг другом, обречены на неразрывную связь, и самое интересное - понять, куда вырулит их парный стенд-ап - к трагедии, драме или хэппи-энду", - сказал режиссер.

Роль журналистки Зины исполнила актриса Юлия Марченко. В роли ее Мозга, "импозантного мужчины в возрасте", выступил народный артист России Валерий Дегтярь. Сценографию и костюмы создала Нана Абдрашитова. Композитор и саунд-дизайнер - Олег Гудачев.