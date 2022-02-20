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Кризис на Украине

Ростовский парк "Россия - моя история" проведет экскурсии для жителей Донбасса

Посетители смогут ознакомиться с экспозициями "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе 1914-1945", "Россия - моя история 1946-2016", "Ростов-на-Дону освобожденный"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" организует экскурсии для жителей Донецкой и Луганской народных республик, где проводится эвакуация населения из-за обострения ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщается на сайте мэрии Ростова-на-Дону в воскресенье.

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"В связи с размещением в Ростовской области беженцев из Донбасса, ростовский исторический парк "Россия - моя история" включился в работу по оказанию безвозмездной помощи в виде организации посещений экспозиций парка", - говорится в сообщении.

Посетители смогут самостоятельно и в составе экскурсий ознакомиться с экспозициями "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе 1914-1945", "Россия - моя история 1946-2016", "Ростов-на-Дону освобожденный".

Отмечается, что парк работает ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 20:00 мск. По вопросу организации экскурсий можно обратиться по телефону +7(900)121-07-04.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области в связи с этой ситуацией введен режим ЧС.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеРостовская область
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